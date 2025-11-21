المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لقطة إصابة حكيمي.. الإعلان عن عقوبة لويس دياز بعد طرده أمام باريس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:24 م 21/11/2025
دياز

طرد لويس دياز في مباراة بايرن وباريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عقوبة الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، بعد طرده في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وسجل دياز هدفي بايرن ميونخ في فوزه 2-1 على باريس سان جيرمان بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري في "تشامبيونزليج" مطلع شهر نوفمبر الحالي.

لكن الجناح الكولومبي طُرد بسبب تدخل عنيف على أشرف حكيمي لاعب سان جيرمان في نهاية الشوط الأول، أدى لتعرض النجم المغربي لإصابة قوية بالتواء في كاحله الأيسر سيبعده لعدة أسابيع.

وأكد يويفا إيقاف دياز 3 مباريات بسبب "اللعب الخشن".

جدير بالذكر أن فينسنت كومباني مدرب بايرن توقع سابقا أن يغيب دياز فقط عن مواجهة أرسنال يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة.

لكن دياز سيغيب أيضا عن مواجهتي سبورتنج لشبونة في الجولة السادسة يوم 9 ديسمبر، وأونيون سان جيلواز في الجولة التالية، يوم 21 يناير.

وقال كومباني للصحفيين في وقت سابق اليوم الجمعة: "معلوماتي أنه موقوف لمباراة واحدة، سأشعر بخيبة أمل إذا كانت معلوماتي غير صحيحة".

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب مجموعة الدوري في البطولة الأوروبية برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وهو أحد 3 فرق فقط حققت العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 جولات، إلى جانب أرسنال وإنتر ميلان.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

