أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، ويليه تشيلسي في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

حكم مباراة تشيلسي وبرشلونة

عيّن "يويفا" الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم السلوفيني كلاً من: توماز كلانشنيك، أندراز كوفاسيتش، وديفيد شماجك كحكم رابع.

ويتواجد الألماني كريستيان دينجرت كحكم لتقنية الفيديو في مباراة تشيلسي وبرشلونة، ويعاونه الألماني بنيامين براند.