المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صافرة سلوفينية.. يويفا يعلن حكم مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:32 م 23/11/2025
سلافكو فينتشيتش

سلافكو فينتشيتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، ويليه تشيلسي في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

حكم مباراة تشيلسي وبرشلونة

عيّن "يويفا" الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم السلوفيني كلاً من: توماز كلانشنيك، أندراز كوفاسيتش، وديفيد شماجك كحكم رابع.

ويتواجد الألماني كريستيان دينجرت كحكم لتقنية الفيديو في مباراة تشيلسي وبرشلونة، ويعاونه الألماني بنيامين براند.

مباراة تشيلسي القادمة
برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg