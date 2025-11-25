المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جفارديول: الموسم الماضي كان الأسوأ لي.. وما زلت شابًا وأود الفوز بدوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:44 م 24/11/2025
جفارديول

يوشكو جفارديول

تحدث يوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن الألماني، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب الاتحاد معقل كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

استهل يوشكو جفارديول، تصريحاته التي أدلى بها عبر المؤتمر الصحفي، قائلًا: "نحن لا نلعب وحدنا، هناك العديد من الفرق القوية، ومن الصعب اللعب خارج ملعبنا".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي: "نحن نفضل اللعب على أرضنا، سواء في دوري أبطال أوروبا، كأس كاراباو، كأس الاتحاد الإنجليزي أو الدوري الإنجليزي الممتاز، ومستعدون ذهنيًا لكل المباريات".

وقال جفارديول، عن حظوظ مانشستر سيتي في الدوري: "قبل شهرين أو ثلاثة، كنا في وضع أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن، هناك الكثير من المباريات، وعلينا أن نأخذ كل مباراة على حدة، نبقى واضحين ذهنيًا ونستعيد عافيتنا جيدًا، وسنرى في النهاية."

وأكمل: "أنا سعيد لأننا جميعًا بصحة جيدة وقادرون على اللعب، نحن بحاجة إلى اللاعبين، والمدرب يحتاج الجميع، خاصة عندما نلعب كل ثلاثة أيام، إيقاع المباريات صعب جدًا، لكنه أسهل بكثير من الموسم الماضي".

وزاد جفارديول: "الموسم الماضي كان أسوأ موسم قدمته حتى الآن، لقد كان مؤلمًا، وأتذكر أنني لم أكن أستطيع النوم ليلًا، وكنت أحاول مساعدة الفريق والنادي للخروج من الوضع الصعب، لكن الأمور لم تسر كما أردنا".

وواصل لاعب مانشستر سيتي: "أنا سعيد لأنه انتهى وأننا تعافينا بشكل جيد، في كرة القدم من الجيد أن هناك مباراة جديدة كل ثلاثة أيام، فهذا يجبرك على نسيان ما حدث، نرى جميعًا أن وضع النادي الآن مختلف وأفضل بكثير مما كان عليه الموسم الماضي".

وأتم حديثه: "أنا طموح للغاية ما زلت شابًا، وبالتأكيد أود الفوز بدوري أبطال أوروبا، نعلم جميعًا مدى صعوبة تحقيق ذلك، لكن يومًا ما سيكون أمرًا رائعًا أن نحصل على هذا اللقب".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي باير ليفركوزن يوشكو جفارديول

