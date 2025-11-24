المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

عودة راشفورد.. قائمة برشلونة لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:09 م 24/11/2025
برشلونة

فريق برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن قائمة الفريق التي اختارها المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني للبلوجرانا، والتي ستغادر نحو لندن لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره تشيلسي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الرئيسي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج معقل "البلوز".

وشهدت قائمة برشلونة المتجهة إلى لندن غياب بيدري، بينما تواجد راشفورد الذي لم يتواجد مع البلوجرانا في المباراة الأخيرة، على إثر إصابته بالإنفلونزا.

قائمة برشلونة أمام تشيلسي

استقر هانسي فليك، مدرب برشلونة، على قائمة الفريق التي سيواجه بها تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة راشفورد ودي يونج، وجاءت اختيارات المدير الفني الألماني، على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، كوتشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، كريستينسين، جيرارد مارتن، جول كوندي، إيرك جارسيا.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو فرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، رووني.

ويحتل برشلونة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن نجح في حصد 7 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الـ12 بالرصيد ذاته من النقاط.

مباراة برشلونة القادمة
دوري أبطال أوروبا برشلونة تشيلسي هانسي فليك

