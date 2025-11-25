تحدث المدرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن مباراة الفريق أمام برشلونة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، موضحًا مدى جاهزية لاعبيه لخوض اللقاء.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره برشلونة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الرئيسي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج معقل "البلوز".

تصريحات ماريسكا مدرب تشيلسي

أكد ماريسكا أنه لا يعلم موعد عودة كول بالمر إلى مران الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ في التدرب على أرض الملعب، موضحًا أنه من المحتمل ألا يظهر في مباراة آرسنال في الدوري.

وبدأ ماريسكا في الحديث عن مباراة برشلونة، قائلًا: "دائمًا هناك مباريات كبيرة، وكلها مهمة، في النهاية كل مباراة بثلاث نقاط، وبالطبع هناك مباريات مثل برشلونة غدًا وأرسنال الأحد تكون مهمة لأسباب مختلفة، لكن أفضل شيء بالنسبة لنا هو الفوز بالمباراة".

وأضاف: "برشلونة لا يخسر فقط لاعبًا مثل بيدري، بل كرة القدم تخسره، لأن جودة لعبه مذهلة، أما بالنسبة لإنزو فيرنانديز، فمنذ وصولي هنا اعتبرته لاعبًا أساسيًا ومهمًا، في البداية احتاج بعض الوقت لفهم المطلوب منه، لكنه أصبح لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "إستيفاو بالفعل يلعب على مستوى عالٍ، أساسي مع البرازيل، بالطبع هو صغير جدًا ويمكنه أن يتحسن في الكثير من الأشياء، لكننا سعداء به، بالنسبة لي هو مثل بيدري ويامال، من الجميل لعشاق كرة القدم مشاهدة لاعبين مثلهم، هذه هي متعة اللعبة، ونحن سعداء بوجوده معنا".

وزاد: "ليفاندوفسكي لاعب رائع، وأثبت طوال مسيرته أنه يجيد أهم شيء في كرة القدم، وهو تسجيل الأهداف، سنحاول الدفاع كفريق، لكن ليس فقط أمام ليفاندوفسكي، بل يامال، وفيرمين، وفيران توريس، وفرينكي دي يونج، لديهم الكثير من اللاعبين ومع ذلك، سنحاول الفوز".

وواصل: "خط الدفاع المتقدم عامل مهم، لكن كما قلت يجب أن نكون حذرين أيضًا بدون الكرة، لديهم القدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف دائمًا، لذلك علينا إيجاد التوازن الصحيح بين الهجوم والدفاع".

واستكمل: "أصبحت مدربًا بسبب فريق بيب جوارديولا في برشلونة قبل سنوات، الأندية يمكنها أن تختار أسلوبها الخاص، أنا اخترت أسلوبي منذ سنوات، وهذا هو الأسلوب الذي أحب أن أرى فريقي يلعب به، ولا يمكن مقارنة أي أحد ببيب، لأنه في الـ20 أو 25 سنة الأخيرة غيّر كرة القدم في إسبانيا، ثم في ألمانيا، والآن في إنجلترا، لقد غيّر كرة القدم".

وأتم حديثه عن برشلونة تحت قيادة فليك: "كلما شاهدت الفريق أجد أشياء يمكن التعلم منها، سواء في الهجوم أو الدفاع، هذا ما جعلهم يفوزون بالدوري الموسم الماضي، ويصلون إلى نصف نهائي دوري الأبطال، لديهم أسلوب هجومي دائمًا ومبادرة في اللعب".