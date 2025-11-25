تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب "الاتحاد" لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي مانشستر سيتي لنظيره باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يقع باير ليفركوزن في المركز الـ21 برصيد 5 نقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن، والتي جاءت كالتالي:

- هذا هو أول لقاء يجمع بين هذين الناديين في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من آخر 24 مباراة أوروبية له أمام الفرق الألمانية (فاز 19 وتعادل 4)، بينما فاز باير ليفركوزن مرة واحدة فقط من آخر 12 مباراة خارج أرضه أمام الفرق الإنجليزية (تعادل 3 وخسر 8).

- مانشستر سيتي الذي لم يُهزم في آخر 23 مباراة له على ملعبه في دور المجموعات/الدوري بهذه البطولة (فاز 20 وتعادل 3)، يحتاج إلى ثلاثة أهداف ليصل إلى 300 هدف في دوري أبطال أوروبا بنظامه الحالي.

- سجل إيرلينج هالاند في خمس مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته، ويسعى للتسجيل في ست مباريات متتالية للمرة الثانية، بعدما حقق ذلك سابقاً بين 20/10/2020 و09/03/2021 عندما كان لاعباً في بوروسيا دورتموند، كما سجل عشرة أهداف في تسع مباريات له بدوري الأبطال أمام الفرق الألمانية.

- خسر ليفركوزن ثلاث مباريات فقط من آخر 20 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بالمسابقات الأوروبية (فاز 12 وتعادل 5).

- سيمنح الفوز ليفركوزن إنجاز تحقيق الانتصار رقم 50 في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا.

- ينتظر كلاوديو إتشيفيري تسجيل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا مع ليفركوزن، الذي انضم إليه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في الصيف، وقد شارك المهاجم في جميع مباريات مرحلة الدوري الأربع مع الفريق الألماني هذا الموسم.