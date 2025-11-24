أكد مارك كوكوريلا، لاعب فريق تشيلسي، على أن المباراة المقبلة ضد فريق برشلونة، تحظى بأهمية كبيرة، خاصة وأنه قضى أكثر من عام داخل النادي الكتالوني.

مباراة تشيلسي ضد برشلونة، تنطلق في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تحدي كوكوريلا

وقال كوكوريلا في المؤتمر الصحفي: "مباراة خاصة جدًا بالنسبة لي ولعائلتي، أعتقد أنني لعبت ضدهم منذ سنوات طويلة، والآن لدينا الفرصة للعب في دوري الأبطال، أعتقد أنني الآن في مستوى جيد، لدي ثقة كبيرة".

أضاف: "نملك فريقًا رائعًا، وهذا يساعدني أيضًا، لا أفكر فيما كان يمكن أن يحدث، لأنه ربما لو كنت بقيت في برشلونة لما سنحت لي الفرصة للفوز بالبطولات التي حققتها مع تشيلسي، أنا سعيد جدًا بمسيرتي، وسعيد باللعب لتشيلسي، وغدًا بخوض هذه المباراة الكبيرة".

واصل: "تشيلسي ضد برشلونة دائمًا ما تكون مباراة رائعة، نأمل أن نقدم مباراة جيدة غدًا ونفوز بالنقاط الثلاث، إنها أسبوع كبير، وأعتقد أن جميع اللاعبين يرغبون في لعب مثل هذه المباريات لأنها دائمًا تحمل شعورًا خاصًا، الجميع في تركيز كامل ويريدون تقديم أفضل ما لديهم".

مواجهة برشلونة وأرسنال

تابع لاعب تشيلسي: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، لكن يجب أن نتذكر أنه رغم أن المباراتين كبيرتان (برشلونة ثم أرسنال)، إلا أنهما في النهاية مجرد ثلاث نقاط، إذا فزنا بهذه المباريات فبالتأكيد سنحصل على مزيد من الثقة وسيبدأ الجميع في الحديث عنا، لكن علينا أن نتذكر أننا ما زلنا في شهر نوفمبر".

أشار: "بعد عدة مباريات بدأنا نستقر، أصبحنا أكثر هدوءًا ونضجًا، نعرف الآن بشكل أفضل ما يجب علينا فعله، أعتقد أننا أظهرنا في نهاية الموسم الماضي أننا أصبحنا فريقًا أفضل، ونحن نظهر مجددًا أننا نتحسن."

اختتم تصريحاته: "صحيح أنه يجب أن نواصل ما نقوم به، لأننا الآن نعرف أن الفوز في عدة مباريات لا يعني أن نتراجع بعدها قليلًا، علينا دائمًا أن نظل في أفضل مستوى إذا أردنا المنافسة على أشياء كبيرة".