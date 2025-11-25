يستهدف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كتابة رقما قياسياً في مباراة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي مانشستر سيتي لنظيره باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

هالاند يستهدف رقماً قياسياً أمام ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

المهاجم النرويجي صاحب الـ25 عاما، تألق خلال الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الـ4 جولات الأولى من المسابقة الأوروبية.

وسجل هالاند 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، أمام كلاً من: نابولي (هدف)، موناكو (هدفين)، فياريال (هدف) وبروسيا دورتموند (هدف).

وبعد تسجيله في شباك دورتموند بالجولة الماضية، فإن هالاند سجل في خمس مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته بواقع 4 مباريات في الموسم الحالي ومباراة في الموسم الماضي أمام ريال مدريد في ذهاب الدور المؤهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، حيث سجل هدفين آنذاك.

ويسعى المهاجم النرويجي للتسجيل في ست مباريات متتالية للمرة الثانية في مسيرته بدوري أبطال أوروبا إذا تمكن من زيارة شباك فريق باير ليفركوزن، بعدما حقق ذلك سابقاً بين 20/10/2020 و09/03/2021 عندما كان لاعباً في بوروسيا دورتموند.

وجاءت الـ6 مباريات التي سجل خلالهم هالاند مع دورتموند كالتالي:

- هدف أمام لاتسيو.

- هدف أمام زينيت سان بطرسبرج.

- هدفين أمام كلوب بروج.

- هدفين أمام إشبيلية.

