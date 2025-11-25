المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إستيفاو يواجه فريق أحلامه.. قصة اللاعب الذي خطفه تشيلسي من برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:30 م 24/11/2025
إستيفاو

إستيفاو

إستيفاو ويليان ألميدا دي أوليفيرا جونسالفيس (مواليد 24 أبريل 2007 في فرانكا، ساو باولو) المعروف سابقاً بلقب "ميسينيو" بسبب أسلوب لعبه المشابه للنجم الأرجنتيني، انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي قادماً من بالميراس.

وفي سن 18 عاماً فقط، أصبح اللاعب البرازيلي بالفعل أحد نجوم تشيلسي في موسمه الأول بقميص "البلوز".

وكممثل للمنتخب البرازيلي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، خاض إستيفاو 16 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

هذا الثلاثاء، سيواجه إستيفاو فريق أحلامه برشلونة الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

قصة اللاعب الذي خطفه تشيلسي من برشلونة

قبل عامين، وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث المهاجم الذي أصبح الآن لاعباً في تشيلسي عن برشلونة بهذه الكلمات: "حلمي الأكبر هو اللعب لبرشلونة، أتابع تقريباً جميع مباريات برشلونة، أنا من مشجعي النادي، ولدي إعجاب كبير بجميع لاعبيه".

كما أكد لاعب تشيلسي في حديثه أنه لا يرى أي تعارض مع لامين يامال، رغم أنهما يشغلان حالياً المركز نفسه، قائلاً: "لامين يملك موهبة كبيرة؛ شاهدت عدة مباريات له، ومن يدري ربما نتمكن من اللعب معاً في المستقبل".

اللاعب البرازيلي كان ضمن اهتمامات برشلونة، بل إن والده زار بالفعل مرافق التدريب في سان خوان ديسبي.

لكن في النهاية، مطالب بالميراس المالية (حيث دفع تشيلسي 34 مليون يورو إضافة إلى 27 مليون يورو كمتغيرات) إلى جانب وجود لامين يامال الذي كان يشغل بالفعل مركزه، دفعت برشلونة إلى استبعاد فكرة التعاقد معه.

مباراة تشيلسي القادمة
برشلونة تشيلسي إستيفاو

