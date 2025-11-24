كونتي يأمل في فوز يخلد ذكرى مارادونا

أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، عن أمله في تحقيق فوز معنوي يخلّد ذكرى وفاة أسطورة النادي دييجو مارادونا، وذلك قبل مواجهة كاراباج المقررة غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويصادف يوم 25 نوفمبر الذكرى الخامسة لرحيل مارادونا، الذي تُوفي عن عمر 60 عامًا، بينما يستعد نابولي لخوض مباراة مهمة على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" سعيًا لتعزيز حظوظه في التأهل للدور التالي.

ويدخل نابولي المواجهة محتلاً مركزًا واحدًا فقط فوق مراكز الإقصاء، بعدما حقق فوزًا وحيدًا خلال أول أربع جولات من دور المجموعات. ويرى كونتي أن تحقيق نتيجة إيجابية سيكون الأفضل لتكريم اسم مارادونا. وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "فوزنا غدًا سيكون أمرًا رائعًا لتخليد ذكرى دييجو مارادونا، فهو حاضر دائمًا في أذهاننا".

وحذّر كونتي من قوة كاراباج، مؤكدًا: "هو فريق يمتلك العديد من اللاعبين الأجانب وترك بصمة في الكرة الأوروبية. المباراة لن تكون سهلة، خصوصًا أننا نعاني من إصابات عديدة منذ بداية الموسم، لذا يجب أن نضاعف الجهد".

وكان نابولي قد استعاد نغمة الانتصارات بفوز 3-1 على أتالانتا يوم السبت في الدوري الإيطالي، ليكسر سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز، بفضل تألق ديفيد نيريس الذي سجل هدفين، مما ساعد الفريق على الصعود للمركز الثالث.

ويحوّل نابولي تركيزه الآن إلى دوري الأبطال، حيث اكتفى بفوز واحد على سبورتنج لشبونة وخسر أمام مانشستر سيتي وآيندهوفن، وتعادل دون أهداف أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية. وتنتظر الفريق مهمة صعبة أمام كاراباج الذي حقق انتصارات مهمة على بنفيكا وكوبنهاغن وتعادل مع تشيلسي.

وفي تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية، قال كونتي: "نحن متفائلون بعد الفوز على أتالانتا، وهذا يمنحنا دفعة معنوية قبل مواجهة الغد. سنحتاج روحًا عالية وشجاعة كبيرة".

وأضاف: "نحتاج لجهود الجميع. لدينا غيابات مؤثرة، لكن أي لاعب سيشارك يجب أن يقدم أقصى ما لديه".

واختتم كونتي: "حان الوقت لنقاتل بروح الفريق. مباراة كاراباج ستكون خطوة حاسمة في مسارنا بدوري أبطال أوروبا".