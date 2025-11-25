يترقب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعات القليلة المقبلة قبل مباراته أمام باير ليفركوزن الألماني، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب الاتحاد معقل كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

المباراة رقم 100 في دوري الأبطال

ينتظر بيب جوارديولا، خوض مباراته رقم 100 مع مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ سبق وأن قاد المدرب فريقه السماوي خلال 99 مناسبة شهدت تفوقًا ملحوظًا لكتيبة المدير الفني الإسباني.

قاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي، خلال 99 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراتين في الأدوار التأهيلية في موسم 2016/2017 أمام ستيوا بوخارست.

ونجح جوارديولا خلال ظهوره مع مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز خلال 62 مباراة، بينما تعادل في 19 مناسبة، وسقط في فخ الهزيمة خلال 18 مواجهة.

وأحرز مانشستر سيتي خلال تلك الفترة تحت قيادة جوارديولا 234 هدفًا، بينما سكنت شباك السماوي 111 هدفًا، وهو ما يعكس التفوق الهجومي الكبير لصالح كتيبة المدرب الإسباني.

وتمكن جوارديولا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022/2023، ليحقق المدرب الإسباني البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن حمل الكأس مرتين مع برشلونة في وقت سابق.

التاريخ يحب جوارديولا

تولى بيب جوارديولا، المهمة الفنية خلال تاريخه لعدة أندية مرموقة مثل برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وقاد تلك الفرق في دوري أبطال أوروبا خلال 183 مباراة ونجح المدرب الإسباني في تحقيق الفوز خلال 115 مواجهة.

ويتفوق على جوارديولا، الثنائي كارلو أنشيلوتي وأليكس فيرجسون، من حيث المواجهات التي شاركوا بها كمدربين من على مقاعد البدلاء، إذ فاز المدرب الإيطالي خلال 124 مباراة من أصل 218، بينما تفوق السير في 102 مواجهة من أصل 190.

ويسير مانشستر سيتي بشكل مميز خلال الموسم الجاري، إذ نجح الفريق في استعادة أنفاسه بعد تعثر العام الماضي في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل السماوي المركز الثالث في جدول الترتيب.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا طالع الترتيب.