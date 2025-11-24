المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هاو: مواجهة مارسيليا معركة في خط الوسط ونشعر بالجاهزية للتحدي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:00 م 24/11/2025
إيدي هاو مدرب نيوكاسل

هاو

أكد إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، أن فريقه سيجري تدريباته على ملعب فيلودروم استعدادًا لمواجهة مارسيليا غدًا في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن التحضيرات ستكون مختلفة قليلًا عن المعتاد.

وشدد على أن القرار الأهم سيكون طريقة لعب الفريق داخل الملعب.

وأوضح هاو أن معركة خط الوسط ستكون العنصر الحاسم في اللقاء، مؤكدًا ضرورة تحسين الأداء الفني بالكرة لمجاراة قوة المنافس. وقال: "ستكون مباراة صعبة للغاية علينا، لكن لدينا الثقة في قدرتنا على مواجهة التحدي".

وتحدث المدرب الإنجليزي عن الحالة المعنوية للفريق، قائلًا إن الفوز الأخير على مانشستر سيتي عزز من ثقة اللاعبين قبل السفر إلى فرنسا. وأضاف: "نحن في حالة جيدة، والنتيجة الماضية كانت مهمة بالنسبة لنا".

وفي ما يخص جاهزية اللاعبين، كشف هاو عن عودة دان بيرن بعد انتهاء الإيقاف، كما انضم إلى البعثة كل من أنتوني جوردون وإميل كرافث، في حين لم يسافر المدافع كيران تريبيير مع الفريق.

نيوكاسل مارسيليا إيدي هاو

