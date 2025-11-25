المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

فليك: نستطيع إثبات جدارتنا أمام تشيلسي.. وهدفنا إنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:29 م 24/11/2025
هانسي فليك

هانسي فليك

أشاد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، بفريق تشيلسي الإنجليزي، قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً على تشيلسي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: "نتكيف دائمًا مع منافسينا ونعرف كيف نلعب ونعرف أيضًا احتياجاتهم، هكذا هي الأمور دائمًا، لا نتعامل مع كل مباراة بنفس الطريقة، دائمًا ما تكون مختلفة".

وأضاف: "إنهم من أفضل الفرق في العالم، التطور والتغيير في هذا النادي رائعان، لديهم لاعبون شباب متميزون ومدرب رائع، أقدر ما يقدمونه حقًا، إنه فريق شاب يضم لاعبين استثنائيين، بالنسبة لنا ستكون مباراة رائعة، إنها بطولة دوري أبطال أوروبا ولن تكون سهلة، لكننا نملك الثقة وسنقاتل كما نفعل دائمًا".

وتابع: "لا يُمكن اختيار الوقت المُناسب لمباراة كهذه، فكل مباراة تختلف عن الأخرى، أنا سعيد جدًا باللعب ضد تشيلسي لأننا نستطيع إثبات جدارتنا، إنه اختبار جيد، لقد تحسّن الفريق كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، وعاد العديد من اللاعبين، نتدرب دائمًا بتركيز عالي وبمستوى عالٍ، ولكن علينا إثبات ذلك في المباراة".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته: "هدفنا هو إنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل، لكننا ندرك أن الأمر ليس سهلاً، وقد أثبت لنا العام الماضي أنه حتى لو لم ننهِ الموسم ضمن الثمانية الأوائل، فلا يزال بإمكاننا الفوز بدوري أبطال أوروبا، المهم هو تقديم أفضل ما لدينا واللعب بأعلى مستوى، لأنها بطولة دوري أبطال أوروبا، اللعب ضد تشيلسي رائع، لدي ذكريات رائعة هنا، وآمل أن تكون غدًا ذكرى أخرى".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا فليك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

