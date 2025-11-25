أشاد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، بفريق تشيلسي الإنجليزي، قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً على تشيلسي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: "نتكيف دائمًا مع منافسينا ونعرف كيف نلعب ونعرف أيضًا احتياجاتهم، هكذا هي الأمور دائمًا، لا نتعامل مع كل مباراة بنفس الطريقة، دائمًا ما تكون مختلفة".

وأضاف: "إنهم من أفضل الفرق في العالم، التطور والتغيير في هذا النادي رائعان، لديهم لاعبون شباب متميزون ومدرب رائع، أقدر ما يقدمونه حقًا، إنه فريق شاب يضم لاعبين استثنائيين، بالنسبة لنا ستكون مباراة رائعة، إنها بطولة دوري أبطال أوروبا ولن تكون سهلة، لكننا نملك الثقة وسنقاتل كما نفعل دائمًا".

وتابع: "لا يُمكن اختيار الوقت المُناسب لمباراة كهذه، فكل مباراة تختلف عن الأخرى، أنا سعيد جدًا باللعب ضد تشيلسي لأننا نستطيع إثبات جدارتنا، إنه اختبار جيد، لقد تحسّن الفريق كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، وعاد العديد من اللاعبين، نتدرب دائمًا بتركيز عالي وبمستوى عالٍ، ولكن علينا إثبات ذلك في المباراة".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته: "هدفنا هو إنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل، لكننا ندرك أن الأمر ليس سهلاً، وقد أثبت لنا العام الماضي أنه حتى لو لم ننهِ الموسم ضمن الثمانية الأوائل، فلا يزال بإمكاننا الفوز بدوري أبطال أوروبا، المهم هو تقديم أفضل ما لدينا واللعب بأعلى مستوى، لأنها بطولة دوري أبطال أوروبا، اللعب ضد تشيلسي رائع، لدي ذكريات رائعة هنا، وآمل أن تكون غدًا ذكرى أخرى".