المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رافينيا: مباراة تشيلسي ستكون مذهلة.. والعودة للعب أمر مميز بالنسبة لي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:41 م 24/11/2025
رافينيا

رافينيا

أكد النجم البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة، أن مباراة تشيلسي ستكون مذهلة، مشيراً إلى أن العودة من الإصابة واللعب مع النادي الكتالوني أمر مميز بالنسبة له.

ويحل برشلونة ضيفاً على تشيلسي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات رافينيا

وقال رافينيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: "العودة للعب أمرٌ مميزٌ بالنسبة لي، لقد غبت عن الملاعب لشهرين تقريبًا، وغياب لاعب كرة قدم عن الملاعب كل هذه المدة أمرٌ صعبٌ للغاية، هناك مواقف أكثر تعقيدًا من حالتي، لكنني دائمًا ما أرغب في التواجد في الملعب، وهذه المرة كانت صعبة عليّ، العودة للعب في هذا الملعب أمر مميز بالنسبة لي، إنه ملعب أعشقه، لعبتُ هنا عدة مرات وسجلتُ أهدافًا وآمل أن أفعل ذلك غدًا، آمل أن أساعد الفريق إذا أشركني المدرب سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "لقد افتقدتُ الفريق أكثر بكثير مما افتقدوني، أنا شخص أسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديّ في الملعب سواءً هجوميًا أو دفاعيًا، إنه ببساطة جزءٌ من شخصيتي، غالبًا ما أكون أكبر ناقدٍ للفريق وأطالب اللاعبين دائمًا بالكثير، لكن هذه هي طبيعتي".

وتابع: "أؤمن أن اللاعبين موجودون في الملعب لأنهم يمتلكون المهارة والجودة اللازمتين للتواجد، وأسعى جاهدًا لمساعدة الجميع، ويجب أن أكون أول من يفعل ذلك: إذا كنتُ في أفضل حالاتي، يُمكنني أن أطالب الفريق بالمزيد، لهذا السبب أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لديّ".

وأتم لاعب برشلونة تصريحاته: "كل موسم يختلف، الآن شهدنا تغييرات كثيرة سواءً على مستوى اللاعبين أو على مستوى النادي ككل، لعبنا مباريات رائعة على ملاعب رائعة، كل مباراة مختلفة، ومباراة تشيلسي ستكون مباراة مذهلة، إنهما فريقان عظيمان، والفريق الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء سيفوز بالتأكيد".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا رافينيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg