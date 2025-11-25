أكد النجم البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة، أن مباراة تشيلسي ستكون مذهلة، مشيراً إلى أن العودة من الإصابة واللعب مع النادي الكتالوني أمر مميز بالنسبة له.

ويحل برشلونة ضيفاً على تشيلسي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات رافينيا

وقال رافينيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: "العودة للعب أمرٌ مميزٌ بالنسبة لي، لقد غبت عن الملاعب لشهرين تقريبًا، وغياب لاعب كرة قدم عن الملاعب كل هذه المدة أمرٌ صعبٌ للغاية، هناك مواقف أكثر تعقيدًا من حالتي، لكنني دائمًا ما أرغب في التواجد في الملعب، وهذه المرة كانت صعبة عليّ، العودة للعب في هذا الملعب أمر مميز بالنسبة لي، إنه ملعب أعشقه، لعبتُ هنا عدة مرات وسجلتُ أهدافًا وآمل أن أفعل ذلك غدًا، آمل أن أساعد الفريق إذا أشركني المدرب سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "لقد افتقدتُ الفريق أكثر بكثير مما افتقدوني، أنا شخص أسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديّ في الملعب سواءً هجوميًا أو دفاعيًا، إنه ببساطة جزءٌ من شخصيتي، غالبًا ما أكون أكبر ناقدٍ للفريق وأطالب اللاعبين دائمًا بالكثير، لكن هذه هي طبيعتي".

وتابع: "أؤمن أن اللاعبين موجودون في الملعب لأنهم يمتلكون المهارة والجودة اللازمتين للتواجد، وأسعى جاهدًا لمساعدة الجميع، ويجب أن أكون أول من يفعل ذلك: إذا كنتُ في أفضل حالاتي، يُمكنني أن أطالب الفريق بالمزيد، لهذا السبب أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لديّ".

وأتم لاعب برشلونة تصريحاته: "كل موسم يختلف، الآن شهدنا تغييرات كثيرة سواءً على مستوى اللاعبين أو على مستوى النادي ككل، لعبنا مباريات رائعة على ملاعب رائعة، كل مباراة مختلفة، ومباراة تشيلسي ستكون مباراة مذهلة، إنهما فريقان عظيمان، والفريق الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء سيفوز بالتأكيد".