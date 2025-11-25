يعود مانشستر سيتي الإنجليزي للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي مع باير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري.

مانشستر سيتي يستضيف نظيره باير ليفركوزن، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان السيتي جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات من البطولة الأوروبية، ليحتل المركز الرابع بين 36 فريقا، بينما يحتل ليفركوزن المركز الـ21 برصيد 5 نقاط.

موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفركوزن

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 على ملعب "الاتحاد" في إنجلترا.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

