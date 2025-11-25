المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:17 ص 25/11/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يعود مانشستر سيتي الإنجليزي للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي مع باير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري.

مانشستر سيتي يستضيف نظيره باير ليفركوزن، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان السيتي جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات من البطولة الأوروبية، ليحتل المركز الرابع بين 36 فريقا، بينما يحتل ليفركوزن المركز الـ21 برصيد 5 نقاط.

موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفركوزن

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 على ملعب "الاتحاد" في إنجلترا.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

جدول مباريات اليوم 

باير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg