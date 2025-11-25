يبحث النجم المصري محمد صلاح عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مع ليفربول عندما يستضيف أيندهوفن الهولندي، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول ضد أيندهوفن بملعب "أنفيلد" في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومثلما يعاني الريدز على صعيد النتائج، أيضًا تراجع أداء محمد صلاح وغاب عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة.

وخاض صلاح 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل هدفا وصنع مثله.

ويحتل الريدز المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط.

وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي أن صلاح يمكنه أن يصبح رابع لاعب فقط يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول إذا شارك ضد أيندهوفن، وذلك بعد جيمي كاراجر (150)، وستيفن جيرارد (130)، وسامي هيبيا (94).

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفين أمام أيندهوفن، سيصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (بدون احتساب الأهداف في التصفيات التمهيدية من البطولة).

