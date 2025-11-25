المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنجاز أوروبي ومجد أفريقي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وأيندهوفن؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:33 ص 25/11/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يبحث النجم المصري محمد صلاح عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مع ليفربول عندما يستضيف أيندهوفن الهولندي، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول ضد أيندهوفن بملعب "أنفيلد" في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومثلما يعاني الريدز على صعيد النتائج، أيضًا تراجع أداء محمد صلاح وغاب عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة.

وخاض صلاح 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل هدفا وصنع مثله.

ويحتل الريدز المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي أن صلاح يمكنه أن يصبح رابع لاعب فقط يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول إذا شارك ضد أيندهوفن، وذلك بعد جيمي كاراجر (150)، وستيفن جيرارد (130)، وسامي هيبيا (94).

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفين أمام أيندهوفن، سيصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (بدون احتساب الأهداف في التصفيات التمهيدية من البطولة).

مباريات اليوم.. مواجهات مثيرة في أبطال أوروبا.. ظهور بيراميدز.. وملحق كأس العرب

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول أيندهوفن محمد صلاح مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ترتيب دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg