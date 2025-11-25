تقام مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا بمثابة "نهائي مبكر"، تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبعد مرور أول 4 جولات، جمع برشلونة 7 نقاط يحتل بها المركز الـ11 بين 36 يتنافسون في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، متقدما بفارق الأهداف أمام تشيلسي الذي جمع نفس الرصيد من النقاط.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لمباراة القمة المرتقبة بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، والذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس - توسين أدارابيويو - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فرنانديز - بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

خط الهجوم: ليام ديـلاب.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - جيرارد مارتن.

خط الوسط: داني أولمو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

