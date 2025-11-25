المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

مباراة تشيلسي وبرشلونة.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:56 ص 25/11/2025
تشيلسي برشلونة

تشيلسي وبرشلونة

تقام مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا بمثابة "نهائي مبكر"، تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبعد مرور أول 4 جولات، جمع برشلونة 7 نقاط يحتل بها المركز الـ11 بين 36 يتنافسون في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، متقدما بفارق الأهداف أمام تشيلسي الذي جمع نفس الرصيد من النقاط.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لمباراة القمة المرتقبة بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، والذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس - توسين أدارابيويو - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فرنانديز - بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

خط الهجوم: ليام ديـلاب.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - جيرارد مارتن.

خط الوسط: داني أولمو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

