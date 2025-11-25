المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"عدوى فيروسية".. ريال مدريد يعلن غياب كورتوا أمام أولمبياكوس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:58 ص 25/11/2025
كورتوا

كورتوا - ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يعلن فيه غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عن رحلة أثينا لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أولمبياكوس في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم.. مواجهات مثيرة في أبطال أوروبا.. ظهور بيراميدز.. وملحق كأس العرب

وقال ريال مدريد عبر بيان رسمي إنه بعد فحص أجراه اليوم فريق الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّص تيبو كورتوا بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي.

وأضاف أن الحارس سيغيب عن رحلة الفريق إلى أثينا، وسيتم مراقبة حالته الصحية.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.

بينما يقع أولمبياكوس في المركز الـ31 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أولمبياكوس دوري ابطال اوروبا الريال كورتوا مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ترتيب دوري ابطال اوروبا



بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
