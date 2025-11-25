أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يعلن فيه غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عن رحلة أثينا لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أولمبياكوس في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد عبر بيان رسمي إنه بعد فحص أجراه اليوم فريق الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّص تيبو كورتوا بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي.

وأضاف أن الحارس سيغيب عن رحلة الفريق إلى أثينا، وسيتم مراقبة حالته الصحية.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.

بينما يقع أولمبياكوس في المركز الـ31 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

