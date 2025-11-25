المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مان سيتي ضد ليفركوزن.. مرموش يواصل البحث عن أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:27 م 25/11/2025
مرموش

عمر مرموش - مانشستر سيتي

ما زال النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يبحث عن تسجيل أول أهدافه على الإطلاق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره باير ليفركوزن بملعب الاتحاد في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

ولم يعرف مرموش المشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، مكتفيًا بالظهور القاري في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر رفقة فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت.

وشارك النجم المصري في 4 مباريات سابقة بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي بمعدل 104 دقيقة.

ولعب عمر مرموش 96 دقيقة ضد ريال مدريد في الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خسر سيتي ذهابًا وإيابًا بمجموع (6-3) بالموسم الماضي

وفي الموسم الحالي، شارك مرموش 4 دقائق أمام فياريال ومثلهم ضد بروسيا دورتموند.

ولم يتمكن مرموش حتى الآن من تسجيل أول هدف له في المسابقة الأقوى على مستوى الأندية حول العالم.

ولا يشارك مرموش أساسيًا في آخر 4 مباريات مع مانشستر سيتي، ودائما ما يحل بديلًا لعدة دقائق معدودة.

وسجل النجم المصري هدفا واحدا في كأس كاراباو ضد سوانزي سيتي هذا الموسم.

 

دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي مان سيتي عمر مرموش ترتيب دوري أبطال أوروبا

