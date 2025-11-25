تشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا مباراة قوية تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

برشلونة يحل ضيفا على تشيلسي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة الخامسة

ويحتل برشلونة المركز الـ11 بين 36 يتنافسون في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية برصيد 7 نقاط بعد مرور أول 4 جولات، متقدما بفارق الأهداف أمام تشيلسي الذي جمع نفس الرصيد من النقاط.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 على ملعب "ستامفورد بريدج" في إنجلترا.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة تشيلسي وبرشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبرشلونة