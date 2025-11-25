تستعد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخوض جولة جديدة من البطولة القارية الأقوى في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وأقيمت حتى الآن أول 4 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة على مدار يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من شهر نوفمبر 2025.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحققت 3 أندية العلامة الكاملة (12 نقطة) بالفوز في أول 4 جولات من الموسم الحالي، لتقتسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق الجولة الخامسة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 قبل بداية الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ - 12 نقطة

أرسنال - 12 نقطة

إنتر ميلان - 12 نقطة

مانشستر سيتي - 10 نقاط

باريس سان جيرمان - 9 نقاط

نيوكاسل - 9 نقاط

ريال مدريد - 9 نقاط

ليفربول - 9 نقاط

جالاتا سراي - 9 نقاط

توتنهام - 8 نقاط

