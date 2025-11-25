المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

3 فرق تقتسم الصدارة.. ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:02 م 25/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تستعد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخوض جولة جديدة من البطولة القارية الأقوى في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وأقيمت حتى الآن أول 4 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة على مدار يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من شهر نوفمبر 2025.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحققت 3 أندية العلامة الكاملة (12 نقطة) بالفوز في أول 4 جولات من الموسم الحالي، لتقتسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق الجولة الخامسة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 قبل بداية الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ - 12 نقطة

أرسنال - 12 نقطة

إنتر ميلان - 12 نقطة

مانشستر سيتي - 10 نقاط

باريس سان جيرمان - 9 نقاط

نيوكاسل - 9 نقاط

ريال مدريد - 9 نقاط

ليفربول - 9 نقاط

جالاتا سراي - 9 نقاط

توتنهام - 8 نقاط

طالع الترتيب كاملا من هنا

دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

