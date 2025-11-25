أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق لمباراته المرتقبة أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحل ضيفا على أولمبياكوس، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وشهدت قائمة الريال لمباراة أولمبياكوس عودة لاعب الوسط أوريلين تشواميني بعد غياب استمر 3 أسابيع تقريبا للإصابة.

في المقابل يغيب حارس المرمى تيبو كورتوا، والظهير الأيمن داني كارفاخال، وثلاثي قلب الدفاع إيدير ميليتاو وأنطونيو رودريجر ودين هويسن للإصابات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز السابع بين 36 فريقا ينافسون في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بعدما جمع 9 نقاط من أول 4 جولات، بينما يحتل أولمبياكوس المرتبة الـ31 بنقطتين.

قائمة ريال مدريد لمباراة أولمبياكوس

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أليكس كاريراس - فران غارسيا - فيرلاند ميندي:

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز.

