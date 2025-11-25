المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الهدف الـ500 ينتظر ليفربول في أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:21 م 25/11/2025
ليفربول

ليفربول

يخوض نادي ليفربول المواجهة المقبلة ضد أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بحثًا عن الهدف الـ500.

وتقام مباراة ليفربول ضد أيندهوفن بملعب "أنفيلد" في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني الريدز على صعيد النتائج سواء في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

والتقى ليفربول وأيندهوفن 7 مرات سابقًا، جميعها في دوري أبطال أوروبا، وفاز الريدز بخمس منها، وانتصر الفريق الهولندي في لقاء وحيد، وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهما.

ويحتاج الريدز إلى هدف واحد للوصول إلى الهدف رقم 500 في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا.

إنجاز أوروبي ومجد أفريقي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وأيندهوفن؟

 

 

ليفربول،دوري أبطال أوروبا،أيندهوفن،ترتيب دوري أبطا

