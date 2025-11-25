الهدف الـ500 ينتظر ليفربول في أوروبا

يخوض نادي ليفربول المواجهة المقبلة ضد أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بحثًا عن الهدف الـ500.

وتقام مباراة ليفربول ضد أيندهوفن بملعب "أنفيلد" في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني الريدز على صعيد النتائج سواء في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط.

والتقى ليفربول وأيندهوفن 7 مرات سابقًا، جميعها في دوري أبطال أوروبا، وفاز الريدز بخمس منها، وانتصر الفريق الهولندي في لقاء وحيد، وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهما.

ويحتاج الريدز إلى هدف واحد للوصول إلى الهدف رقم 500 في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا.

