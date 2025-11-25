بعد غياب 1354 يوما.. بوجبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا

يعود النجم المخضرم بول بوجبا للظهور من جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تواجد ضمن قائمة فريقه موناكو الفرنسي، التي ستواجه بافوس القبرصي.

ويحل موناكو ضيفا على بافوس، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الفرنسي لحصد انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب بودو جليمت النرويجي في الجولة الماضية.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

واختار سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لموناكو، 22 لاعبا لخوض المباراة، حيث كان من بينهم بوجبا، الذي سجل ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب طويل خلال لقاء الفريق ضد رين بالدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي.

وتعود آخر مباراة للنجم الفرنسي بدوري الأبطال إلى 13 مارس 2022 (أي منذ 1354 يوما) ضد أتلتيكو مدريد، حينما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

وكان بوجبا عاد للملاعب بعد غياب طويل عقب نهاية أزمة إيقافه لمدة عامين بسبب المنشطات.

وشارك بوجبا بديلًا في لقاء موناكو ضد رين في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

يذكر أن موناكو يحتل المركز التاسع عشر بجدول ترتيب دوري الأبطال حاليا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام بافوس، صاحب المركز العشرين، الذي يمتلك ذات العدد من النقاط.