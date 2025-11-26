تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "كارايسكاكيس"، لمتابعة مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع أولمبياكوس في المركز الـ31 برصيد نقطتين.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة أولمبياكوس وريال مدريد، والتي جاءت كالتالي:

- هذا هو اللقاء التاسع بين هذين الفريقين في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لم يحقق أولمبياكوس سوى فوز واحد في المباريات الثماني السابقة – وكان ذلك بنتيجة 2-1 على أرضه في ديسمبر 2005 – لكنه لم يُهزم في أربع مواجهات أقيمت في اليونان (فوز واحد وتعادل ثلاثة).

- خسر أولمبياكوس مباراتين فقط من أصل 16 مباراة سابقة له في بطولات يويفا أمام الفرق الإسبانية في اليونان (6 انتصارات و8 تعادلات). كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر تسع مباريات أوروبية خاضها على أرضه.

- الفريق اليوناني فاز في مباراتين فقط من آخر 24 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بدوري أبطال أوروبا (4 تعادلات و18 خسارة)، وهو دون أي فوز في آخر تسع مباريات.

- ريال مدريد لم يحقق أي فوز في مبارياته السبع خارج أرضه في بطولات يويفا أمام فرق يونانية (تعادلان و5 هزائم)، في الواقع فشل في تحقيق أي انتصار في أي من مبارياته التسع التي لعبها في اليونان (3 تعادلات و6 هزائم) — وهو أكبر عدد من المباريات خاضه في دولة واحدة دون أن يسجل فيها أي فوز.

- قد يصبح فيديريكو فالفيردي ثالث لاعب أوروجوياني يصل إلى حاجز 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد لويس سواريز (73) وإدينسون كافاني (70).

- فينيسيوس جونيور سيتساوى مع كاكا (30 هدفاً) في المركز الثاني كأكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا في حال سجل أمام أولمبياكوس.