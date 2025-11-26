المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عقدة في اليونان وإنجاز منتظر لفينيسيوس.. حقائق قبل مواجهة أولمبياكوس وريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:34 م 25/11/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "كارايسكاكيس"، لمتابعة مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع أولمبياكوس في المركز الـ31 برصيد نقطتين.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة أولمبياكوس وريال مدريد، والتي جاءت كالتالي:

- هذا هو اللقاء التاسع بين هذين الفريقين في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لم يحقق أولمبياكوس سوى فوز واحد في المباريات الثماني السابقة – وكان ذلك بنتيجة 2-1 على أرضه في ديسمبر 2005 – لكنه لم يُهزم في أربع مواجهات أقيمت في اليونان (فوز واحد وتعادل ثلاثة).

- خسر أولمبياكوس مباراتين فقط من أصل 16 مباراة سابقة له في بطولات يويفا أمام الفرق الإسبانية في اليونان (6 انتصارات و8 تعادلات). كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر تسع مباريات أوروبية خاضها على أرضه.

- الفريق اليوناني فاز في مباراتين فقط من آخر 24 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بدوري أبطال أوروبا (4 تعادلات و18 خسارة)، وهو دون أي فوز في آخر تسع مباريات.

- ريال مدريد لم يحقق أي فوز في مبارياته السبع خارج أرضه في بطولات يويفا أمام فرق يونانية (تعادلان و5 هزائم)، في الواقع فشل في تحقيق أي انتصار في أي من مبارياته التسع التي لعبها في اليونان (3 تعادلات و6 هزائم) — وهو أكبر عدد من المباريات خاضه في دولة واحدة دون أن يسجل فيها أي فوز.

- قد يصبح فيديريكو فالفيردي ثالث لاعب أوروجوياني يصل إلى حاجز 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد لويس سواريز (73) وإدينسون كافاني (70).

- فينيسيوس جونيور سيتساوى مع كاكا (30 هدفاً) في المركز الثاني كأكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا في حال سجل أمام أولمبياكوس.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg