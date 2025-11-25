المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

إنريكي يكشف موقف ديمبيلي أمام توتنهام.. والمباراة الـ500 لماركينيوس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:01 م 25/11/2025
إنريكي وماركينيوس

إنريكي وماركينيوس - باريس سان جيرمان

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن موقف عثمان ديمبيلي ضد توتنهام، مُشيدًا بالقائد ماركينيوس والذي سيخوض مباراة الـ500.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره توتنهام في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وتدرب ديمبيلي مع زملائه في الفريق، اليوم الثلاثاء، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب منذ الرابع من نوفمبر في لقاء أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عن موقف ديمبيلي: "سنرى غدا، ولكن إذا لم يواجه أي مشاكل فإنه سيكون ضمن التشكيلة".

وأضاف: "إذا كان ماركينيوس جاهزًا، فسيخوض مباراته رقم 500 غدًا الأربعاء، إنه رقم مذهل، إنه مهم جدًا له ولجميع اللاعبين، من الرائع رؤية لاعب بسجل حافل كهذا، إنه من طراز مختلف، قائد حقيقي، وآمل أن أستمر معه لسنوات عديدة قادمة".

 

دوري أبطال أوروبا توتنهام باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا عثمان ديمبيلي

