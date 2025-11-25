كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن موقف عثمان ديمبيلي ضد توتنهام، مُشيدًا بالقائد ماركينيوس والذي سيخوض مباراة الـ500.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره توتنهام في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وتدرب ديمبيلي مع زملائه في الفريق، اليوم الثلاثاء، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب منذ الرابع من نوفمبر في لقاء أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عن موقف ديمبيلي: "سنرى غدا، ولكن إذا لم يواجه أي مشاكل فإنه سيكون ضمن التشكيلة".

وأضاف: "إذا كان ماركينيوس جاهزًا، فسيخوض مباراته رقم 500 غدًا الأربعاء، إنه رقم مذهل، إنه مهم جدًا له ولجميع اللاعبين، من الرائع رؤية لاعب بسجل حافل كهذا، إنه من طراز مختلف، قائد حقيقي، وآمل أن أستمر معه لسنوات عديدة قادمة".