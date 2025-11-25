المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. جنابري جاهز للمشاركة مع بايرن ميونخ أمام أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:03 م 25/11/2025
سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ

سيرج جنابري

بات سيرج جنابري، جناح بايرن ميونخ الألماني، متاحا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يلتقي مع أرسنال، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان جنابري قد غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على فرايبورج 6-2 في الجولة الماضية من الدوري الألماني، بعدما عاد من فترة التوقف الدولي مع المنتخب الألماني بمشاكل في الركبة.

لكن وفقا لما أكده موقع النادي، فقد تدرب جنابري تدرب اليوم الثلاثاء مع زملائه بالفريق، قبل مواجهة أرسنال في لندن.

كما تدرب مع الفريق أيضا لويس دياز، ولكنه لن يكون متاحا، بعدما تلقى عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بدوري أبطال أوروبا بسبب تدخل عنيف على أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.

وكان جمال موسيالا هو اللاعب الوحيد الذي غاب عن المران، لاسيما وأنه لايزال يتعافى من إصابته بكسر في شظية الساق.

وحقق بايرن وأرسنال العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حتى الآن، ولكن الفريق البافاري يتصدر مرحلة الدوري لأنه سجل أهدافا أكثر من "الجانرز".

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ سيرج جنابري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg