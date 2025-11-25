بات سيرج جنابري، جناح بايرن ميونخ الألماني، متاحا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يلتقي مع أرسنال، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان جنابري قد غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على فرايبورج 6-2 في الجولة الماضية من الدوري الألماني، بعدما عاد من فترة التوقف الدولي مع المنتخب الألماني بمشاكل في الركبة.

لكن وفقا لما أكده موقع النادي، فقد تدرب جنابري تدرب اليوم الثلاثاء مع زملائه بالفريق، قبل مواجهة أرسنال في لندن.

كما تدرب مع الفريق أيضا لويس دياز، ولكنه لن يكون متاحا، بعدما تلقى عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بدوري أبطال أوروبا بسبب تدخل عنيف على أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.

وكان جمال موسيالا هو اللاعب الوحيد الذي غاب عن المران، لاسيما وأنه لايزال يتعافى من إصابته بكسر في شظية الساق.

وحقق بايرن وأرسنال العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حتى الآن، ولكن الفريق البافاري يتصدر مرحلة الدوري لأنه سجل أهدافا أكثر من "الجانرز".