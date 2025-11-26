المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عقدة أمام البافاري وأهداف كين.. حقائق قبل مواجهة أرسنال وبايرن ميونخ

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:14 م 25/11/2025
أرسنال وبايرن

أرسنال وبايرن ميونخ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "الإمارات"، لمتابعة مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال نظيره بايرن ميونخ، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويأتي أرسنال خلفه بنفس عدد النقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة أرسنال وبايرن ميونخ، والتي جاءت كالتالي:

- أرسنال لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمام بايرن ميونخ (تعادل 1 وخسر 4). ولم يفز "المدفعجية" سوى في مباراتين فقط من آخر تسع مباريات لهم أمام الفرق الألمانية (تعادل 1 وخسر 6).

- فريق ميكيل أرتيتا فاز في آخر ثماني مباريات له في مرحلة الدوري، وكذلك في آخر 15 مباراة له على أرضه في دور المجموعات/مرحلة الدوري، وقد جاءت 12 من تلك الانتصارات على أرضه بشباك نظيفة.

- بوكايو ساكا سجل ثمانية أهداف في آخر عشر مشاركات له في دور المجموعات/مرحلة الدوري.

- بايرن خسر مباراتين فقط من آخر 12 مواجهة له في بطولات الاتحاد الأوروبي "يويفا" أمام الفرق الإنجليزية (فاز 8 وتعادل 2).

- الفريق الألماني لم يتعرض للهزيمة سوى في ثلاث مباريات من آخر 52 مباراة له في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

- هاري كين سجل 15 هدفاً في 21 مباراة أمام أرسنال في جميع المسابقات، وقد سجل لصالح بايرن أمام أرسنال في مباراة الذهاب من مواجهتهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

