أبرزهم فيرتز.. 4 غيابات تضرب ليفربول قبل مواجهة آيندهوفن

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:51 م 25/11/2025
ليفربول

ليفربول الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مثير حول إصابة النجم الألماني فلوريان فيرتز، وعدد من نجوم ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة هامة ضد بي إس في آيندهوفن، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق مجريات لقاء الفريق الإنجليزي ضد منافسه الهولندي، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد رود".

غيابات ليفربول أمام آيندهوفن

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزي، فإن فيرتز سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء ليفربول ضد آيندهوفن، بعد غيابه عن التدريبات، عصر اليوم الثلاثاء.

وكان لاعب الوسط المهاجم قد غاب عن مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، والتي خسرها الريدز (3-0) في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، بعد تعرضه لمشكلة عضلية أثناء تواجده مع منتخب ألمانيا، الأسبوع الماضي.

كما يستمر غياب كونور برادلي، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال تصفيات المونديال مع أيرلندا الشمالية، وأيضًا الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج المصاب بتمزق في عضلات الفخذ، ويواصل كليهما عملية التأهيل.

ونوه التقرير بأت عودة كونور برادلي أو فريمبونج غير مرجحة، خلال الأسبوعين المقبلين.

بينما يغيب يغيب قلب الدفاع الشاب، جيوفاني ليوني، عن ليفربول حتى نهاية الموسم، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

وتواجد كالفن رامزي ضمن الجلسة التدريبية للفريق الأحمر، إلى جانب الشباب ريو نجوموها، وتري نيوني، وكايد جوردون.

ويحتل الريدز المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الهولندي بالمرتبة الـ18 ولديه 5 نقاط فقط.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا فلوريان فيرتز كونور برادلي آيندهوفن فريمبونج

