يستعد فريق آرسنال الإنجليزي لخوض مواجهة نارية ضد بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدًا الأربعاء.

ويتزين ملعب "الإمارات" لاستضافة قمة آرسنال ضد بايرن ميونخ، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، كونها تجمع بين متصدر الدوري الألماني ومتصدر الدولي الألماني، خلال الموسم الحالي.

كما تحمل تلك الموقعة ذكريات تاريخية، وأرقامًا مثيرة، مع امتلاك قائمة الفريقين أسماء لامعة، مما يجعلها خارج إطار التوقعات.

غيابات أرسنال قبل مواجهة بايرن ميونخ

وعاد متوسط الميدان النرويجي، مارتن أوديجارد، إلى تدريبات أرسنال الجماعية، حيث يقترب من المشاركة بشكل طبيعي، بعد غيابه مؤخرًا، نتيجة إصابة في الركبة.

وأفادت صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية، أن أوديجارد يضغط بقوة للتواجد ضمن تشكيلة آرسنال ضد بايرن ميونخ، في أول مباراة له، منذ تعرضه للإصابة، خلال مواجهة وست هام، في أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير، بأنه سيغيب عن صفوف أرسنال بشكل مؤكد الرباعي التالي: فيكتور جيوكيريس، جابرييل ماجالايس، كاي هافيرتز، وماكس دومان.

بينما شهدت التدريبات الأخيرة للجانرز مشاركة كل من: مارتن أوديجارد، بييرو هينكابي، ريكاردو كالافيوري، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي، مارلي سالمون، نوني مادويكي.

في حين أن المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، ورغم مشاركته في لتدريبات الجماعية للآرسنال، إلا الشكوك تحيط بمسألة مشاركته ضد البايرن، حيث يفكر المدرب ميكيل أرتيتا في إراحته.