أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، أنه يتحمل مسؤولية الهزائم المتتالية لفريقه، مشيراً إلى أن فريقه يحتاج للفوز على أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع أيندهوفن، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نستقبل أهدافًا أكثر من الموسم الماضي، في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، لم نستقبل أي كرات ثابتة والآن استقبلنا تسعة، عدد الأهداف مُبالغ فيه بالنسبة لنادٍ مثلنا".

وأضاف: "الخسارة ليست أمرًا لطيفًا، خاصةً في نادٍ كليفربول".

وواصل: "أتحمل المسؤولية وأشعر بالذنب تجاه ذلك، نحن منشغلون بالعمل على ذلك، فأنا في نادٍ لم نعتاد فيه على النجاح فحسب، بل في أوقات أخرى أيضًا سنبذل جهدًا إضافيًا، كمدرب أحاول أن أكون قدوة وأبذل جهدًا أكبر".

وأكمل: "لم نجد حلاً مناسباً لتحويل تلك الهزائم إلى انتصارات، ولكن عندما تكون متقدماً بهدف نظيف ثم تخسر، كيف نفسر ذلك؟، هذا يُظهر مدى صعوبة تأخرنا ومحاولة تعويض تأخرنا. نأمل أن نتمكن من التأهل غداً".

وتابع: "هناك أمور مشتركة نراها في كلا الفريقين، في العامين الماضيين تحت قيادة بيتر بوس، تميّز أيندهوفن بالجرأة في الضغط على كامل الملعب وبناء الهجمات من الخلف، من الجميل أن نشاهد ذلك كمشاهد".

وأردف: "مسؤوليتنا الكبرى هي الفوز بالمباريات، من الصعب تحديد ذلك بشكل عام، فقد لعبنا ضد فرقٍ مختلفةٍ تمامًا عنا، يلعب آيندهوفن بنفس الطريقة تقريبًا، ستكون المباراة مختلفة عما كانت عليه السبت الماضي".

وأتم سلوت تصريحاته: "من البديهي أننا بحاجة للفوز، لكننا فزنا بثلاث مباريات من أصل أربع في دوري أبطال أوروبا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لنادٍ كهذا".