تحدث المهاجم كودي جاكبو، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مباراة الفريق أمام آيندهوفن الهولندي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق ليفربول موعدًا مع نظيره آيندهوفن، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

ووجد جاكبو الفرصة مناسبه للحديث عن ناديه السابق، موضحًا علاقته بزملائه في الفريق ومدى تواصله معهم منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول قبل أكثر من عامين.

تصريحات جاكبو

استهل كودي جاكبو تصريحاته، التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، قائلًا: "اللعب أمام آيندهوفن من الواضح أنه أمر مميز جدًا، لقد نشأت هناك لوقت طويل ولدي الكثير من الذكريات".

وتابع جاكبو: "يجب أن نحاول استعادة الروح التي نمتلكها ونعلم أننا في وضع صعب، لكن يجب علينا أن نبقى متحدين، وهذا ما نحاول القيام به داخل المعب وخارجه".

وأضاف: "علينا القتال لتجاوز النتائج الأخيرة، ونعلم أننا قادرون على فعل ذلك لأننا قدمنا بعض الأداءات الجيدة مثل مباراة ريال مدريد، لكن علينا الاستمرار في القتال".

وأكمل: "بعض الأمور يجب أن تتحسن لنعود إلى ما كنا عليه، إذا كنت لا تريد قراءة أي شيء أو السماح لأي شيء بأن يصل إلى رأسك، فهذا شبه مستحيل في الوقت الحالي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت".

وزاد: "في آيندهوفن كانت لدينا الكثير من المشاكل والأمور التي واجهتنا، فهم من أكبر الأندية في هولندا، لذا كان الضغط كبيرًا، الأمر لا يختلف كثيرًا هنا، لكنه على مستوى مختلف، وهذا يجلب معه الكثير من الأشياء".

وواصل: "علينا فقط أن نكون أفضل، المدرب يتحمل مسؤولية ذلك، لكن اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه أنفسهم وتجاه المدرب والجماهير، نحن نعرف ما يمكننا فعله، لكننا لا نظهره، أنا بالتأكيد أتحمل جزءًا من المسؤولية".

واستكمل: "لقد أظهرنا أننا قادرون على العودة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على ذلك، علينا ألا نتأخر في النتيجة ثم نحرز المزيد من الأهداف".

جاكبو يتحدث عن حال لاعبي ليفربول

قال جاكبو: "بعد مباراة السبت شعرنا بنوع من الإحراج لأننا خسرنا بثلاثية نظيفة على أرضنا وأمام جماهيرنا، نعلم أنهم موجودون لمساعدتنا في كل المواقف الصعبة، لكن علينا أن نقدّم لهم شيئًا في المقابل أيضًا".

وكشف: "في الأيام التالية، لا أريد أن أقول إننا كنا غاضبين، لكن حاولنا التحدث معًا بصدق حول ما يجب أن نقوم به لتقديم أداء أفضل على الملعب، كما نعلم أننا يجب أن نبقى متحدين من أجل الظهور بشكل جيد لكي نحقق الانتصارات".

وأوضح: "كانت هذه محادثات بين زملاء وليست اجتماعًا رسميًا، لكننا ندرك أننا يجب أن نكون مسؤولين، هذا ما تحدثنا عنه، كنا صريحين، لأنه بدون الصراحة لا داعي للكلام".

وأتم جاكبو: "من وقت لآخر أتحدث مع بعض الأشخاص وجميع اللاعبين الذين كانوا هناك عندما كنت موجودًا، لكن ليس عن المباراة، لا أتحدث عن ذلك، فقط عن كيف تسير الأمور وكيف حالهم".