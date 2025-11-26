المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كاريراس: أجواء غرفة ملابس ريال مدريد رائعة.. وجاهز للعب بأي مركز ضد أولمبياكوس

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:55 م 25/11/2025
كاريراس

ألفارو كاريراس

أعرب ألفارو كاريراس، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه للمواجهة القادمة ضد أولمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على أولمبياكوس، غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كارايسكاكيس".

ويعتبر وضع ريال مدريد على صعيد دوري أبطال أوروبا جيدًا، حيث يحتل الفريق المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يقبع أولمبياكوس في المركز الـ31 ولديه نقطتين فقط.

تصريحات كاريراس لاعب ريال مدريد

وقال كاريراس خلال المؤتمر الصحفي: "أنا متحمس جدًا لخوض موسمي هنا، وخاصةً في دوري أبطال أوروبا. نعلم أنهم فريق قوي، وأننا نلعب على أرضهم، وأن الفوز سيكون صعبًا".

وأضاف ظهير ريال مدريد: "الأجواء في غرفة الملابس رائعة، لدينا أجواء رائعة مع المدرب. الأجواء رائعة حقًا، وتجمعنا علاقة رائعة. أنا سعيد جدًا بانضمامي إلى هذا الفريق".

وواصل: "كلما وصلتُ إلى مكان جديد، أبذل قصارى جهدي وأثق بأنني سأقدم أفضل ما لدي. آمل أن ألعب دقائق أكثر في موسم طويل كهذا. أنا واثق من أنني سأستمر في ذلك".

وتابع: "مركزي هو الظهير الأيسر، لكن يمكنني اللعب كقلب دفاع، أو كجناح، أو في خط دفاع مُكوّن من 4 لاعبين، أو في خط دفاعي خماسي، أتكيف مع كل ما يتطلبه الأمر، ومع كل ما يطلبه مني المدرب في أي وقت".

واختتم كاريراس تصريحاته بالقول: "لا يستمتع أي فريق بمواجهة ريال مدريد. إنه فريق ذو تاريخ عريق واسم كبير، نحن نذهب إلى كل ملعب متعطشين للفوز، بشخصية قوية، ونسعى دائمًا للفوز".

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ألفارو كاريراس

