تحدث المدرب دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الإيطالي، والتي ستجري بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب ميتروبوليتانو معقل "الروخي بلانكوس".

تصريحات سيميوني

استهل دييجو سيميوني، تصريحاته التي أدلى بها عبر المؤتمر الصحفي، قائلًا: "إنتر فريق يلعب جيدًا جدًا، بشخصية واضحة، ويملك نهجًا هجوميًا محددًا، ولديه قائمة مذهلة من اللاعبين، وشاهدت مباراته ضد ميلان بعد وصولنا من مباراتنا، وكان الطرف المبادر طوال الوقت".

وأضاف مدرب أتلتيكو مدريد: "في دوري الأبطال الأرقام تتحدث، يلعبون جيدًا ويعرفون ما يريدون، وعلينا أن نأخذ المباراة إلى المكان الذي نرى أننا نستطيع أن نتفوق عليهم فيه".

وواصل: "جميع المباريات مهمة، بغض النظر عن الخصم الذي تواجهه، ويجب أن يكون هناك تطور مستمر، وهذا ما نقوم به، نحاول التحسن مباراة بعد مباراة، هناك عدة أمور يجب تحسينها، ونحن نسير في هذا الاتجاه".

وأكمل: "نحتاج جماهيرنا كما هو الحال دائمًا، هم عنصر حاسم في الطريق الذي قطعناه على أرضنا، هم يمثلون قوة كبيرة بالنسبة لما يجب أن يقدمه الفريق، وننتظرهم بقوة وقرب منا، ونحن بدورنا سنقدّم أقصى ما لدينا كما دائمًا".

وزاد: المباريات لا تتشابه، هناك أسلوب مختلف، مدرب جديد لم يغيّر الكثير، لكنه غيّر بعض الأمور في اللعب الجماعي، ويعجبني كثيرًا فريق إنتر، إنه رائع، ولديه بدلاء كما ظهر ضد ميلان، وعلينا أن نكون منتبهين لقيمتهم وأن نبرز قيمتنا نحن في ما سنقدمه غدًا".

واستكمل: "لقد وصلت للتو إلى غرفة الملابس، لم أتحدث مع الطبيب بعد بشأن أوبلاك وجوليانو، وسنرى لاحقًا في قائمة المستدعين ما إذا كانا جاهزين أم لا".

وقال عن كوكي: "كوكي لاعب مهم جدًا في الفريق، ونحن نراقب حمله البدني جيدًا، ونأمل أن يحافظ على المستوى، فهو يساعدنا كثيرًا، وما يحتاجه هو الاستمرار في هذا المسار نحو 700 مباراة.

وأجاب سيميوني، عن إمكانية تدريب إنتر، قائلًا: "الأمر لا يعتمد عليّ، لكن خلال الطريق الذي أمامي، نعم، أتخيّل فترة ما في الإنتر".

وأتم حديثه: خسارة الديربي أمر صعب، لكن بالنسبة لفريق مثل إنتر، فبكل تأكيد ركزوا بالكامل على دوري الأبطال، حيث خسروا نهائيين في وقت قصير، إنه فريق قوي جدًا، مرشح للفوز بالدوري الإيطالي، وفي دوري الأبطال مرشح أيضًا للمنافسة كما يفعل دائمًا".