ألونسو يحسم مستقبله مع ريال مدريد قبل مواجهة أولمبياكوس

سياسة الخصوصية

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

ألونسو يحسم جدل مستقبله مع ريال مدريد.. وحقيقة أزمة غرفة الملابس

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:38 م 25/11/2025
ألونسو ينهي جدل مستقبله مع ريال مدريد.. ويعلق على أزمته قبل مواجهة أولمبياكوس

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الإسباني، استعداد فريقه لتحقيق الفوز، خلال المباراة القادمة أمام ألومبياكوس اليوناني، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على أولمبياكوس، غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كارايسكاكيس".

ويتطلع ريال مدريد إلى الفوز على أولمبياكوس، من أجل استعادة الثقة التي فقدها الفريق، عقب الفشل في تحقيق الانتصار خلال آخر ثلاث مباريات بكافة المسابقات.

ويعتبر وضع ريال مدريد على صعيد دوري أبطال أوروبا جيدًا، حيث يحتل الفريق المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يقبع أولمبياكوس في المركز الـ31 ولديه نقطتين فقط.

تصريحات ألونسو مدرب ريال مدريد

وقال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "نحتاج لمباراة جيدة، لنتذوق طعم الفوز مجددًا. علينا أن نلعب جيدًا ونحافظ على تركيزنا. إنها مباراة مهمة لتأهلنا".

وأضاف: "أهمية إدارة غرفة الملابس بنفس أهمية الجانب الكروي، والعمل التكتيكي، والتدريب البدني. إنها أساسية، في ريال مدريد كما في أي فريق آخر".

وواصل: "لقد اتضح لي ما توقعته، تدريب ريال مدريد وظيفة تتطلب الكثير من الجهد، هناك لحظات تحتاج فيها إلى التركيز، وأخرى تحتاج فيها إلى سرعة البديهة. لكنني أستمتع بكل ما أُواجهه".

وتابع: "الأمر مُرهق، لكنني بالتأكيد لست أول مدرب يواجه مثل هذه المواقف، يجب أن تعرف كيف تتعايش معها، لسنا سعداء بالمباريات القليلة الماضية، ونتابع وضعنا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "هل من الصعب التعامل مع المجموعة الحالية؟ إنهم متطلبون، ومحترفون. جميع المدربين يمرون بمثل هذه المواقف. ومن ثم، يجب أن تكون على تواصل مع الجميع".

وزاد: "أهم شيء في أي فريق هو اللاعبون، ما يهم حقًا هو جودة اللاعبين، وسلوكهم، ومدى استعدادهم، نحن ندعمهم وعلينا أن نكون إلى جانبهم، يجب احترام اللاعبين كثيرًا".

وأردف: "أعرف طبيعة غرف تبديل الملابس، وما يمرون به، وكيف يتعاملون مع الضجيج الخارجي، هذه مواقف لا يمكن أن تُفقدنا تركيزنا، النتائج ليست كما أردنا، ونعرف العواقب، لكنها لا يمكن أن تُحيدنا عن المسار".

واسترسل: "لا أتابع أولمبياكوس لمجرد أننا نلعب ضدهم، بل أتابعهم لأني أحترم لمينديليبار وداركو كوفاسيفيتش، مينديليبار مدرب رائع يلعب بأسلوب قوي للغاية، ويحصل أخيرًا على التقدير الذي حظي به في إيبار وأندية أخرى من بينها أولمبياكوس".

ونوه: "نعلم الوضع الراهن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما يقلقني هو ما يحدث في فالديبيباس أو غدًا على أرض الملعب، ولا أُعير أي اهتمام لأي شيء آخر بشأن الشكوك حول مستقبلي".

ولفت: "أوجه تشابه بين غرفة ملابسك في ليفركوزن وريال مدريد؟ جميع التجارب مفيدة، ومعرفة هؤلاء اللاعبين العظماء الذين امتلكوا هذا الطموح تُساعدك في هذه اللحظة، لكن غريزة إدارة غرفة الملابس ليست مختلفة كثيرًا".

وأتم: "تحدثتُ مع الرئيس هذا الصباح، وأيضًا مع خوسيه أنخيل سانشيز. نبقى على تواصل دائم من خلال تواصلاتنا اليومية".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس تشابي ألونسو



