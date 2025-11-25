المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عودة أراوخو.. تشكيل برشلونة لمواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:54 م 25/11/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي للفريق في مباراته الحاسمة أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المركز 12، بنفس الرصيد.

وتشهد التشكيلة عودة المدافع الأورجوياني رونالد أراوخو إلى التشكيل الأساسي في قلب الدفاع، بعدما فضّل فليك إراحته في المباراة الماضية أمام أتلتيك.

ويواصل باو كوبارسي ظهوره الثابت في التشكيل باعتباره أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب بشكل أساسي.

وجاء التشكيل الرسمي لبرشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – كوندي  

خط الوسط: فرمين لوبيز – دي يونج - إيريك جارسيا

خط الهجوم: فيران توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال

دكة البدلاء: رافينيا، راشفورد، كريستنسن، مارك كاسادو، جيرارد مارتين، أولمو، بيرنال، شتشي

دوري أبطال أوروبا برشلونة تشيلسي أراوخو

