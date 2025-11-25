أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة باير ليفركوزن، في اللقاء المرتقب مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه الألماني على ملعبه، بحثًا عن ثلاث نقاط تعزز موقفه في المجموعة، إذ يحتل الفريق الإنجليزي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

وشهد التشكيل اعتماد جوارديولا على الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفركوزن

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – ناثان آكي – ريان آيت نوري

خط الوسط: ريكو لويس – نيكو جونزاليس – تيجاني رايندرز

خط الهجوم: أوسكار بوب – سافينيو – عمر مرموش

جوارديولا يصل إلى المباراة رقم 100 في دوري الأبطال

ويخوض جوارديولا المواجهة الخاصة رقم 100 له مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخلال مبارياته الـ99 السابقة مع الفريق في البطولة، حقق المدرب الكتالوني 62 فوزًا و19 تعادلًا و18 هزيمة.