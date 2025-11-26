المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب أولمبياكوس: ألونسو لن يواجه أي مشكلة في البقاء.. وتم إيقاف مبابي بالفعل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:14 م 25/11/2025
مدرب أولمبياكوس

مدرب أولمبياكوس

أكد خوسيه لويس مينديليبار مدرب أولمبياكوس، أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد لن يواجه أي مشكلة في البقاء بالنادي الملكي، مشيراً إلى أن كيليان مبابي تم إيقافه بالفعل عندما غاب عن التسجيل في آخر 3 مباريات للفريق.

ويستضيف أولمبياكوس نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات مدرب أولمبياكوس

وقال مينديليبار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ما يحدث في ريال مدريد كما هو الحال مع أي فريق كبير، هو أنه عند تحقيق نتيجتين سيئتين، تبدأ المشاكل بالظهور حتى لو لم تكن موجودة، يبدأ الناس بقول أشياء لكن اللاعبين وتشابي يدركون تمامًا ما يدور حولهم، إنهم يعانون ولكنهم في صدارة الدوري، لذا لا يمكن أن يكونوا بهذا السوء".

وأضاف: "تشابي ثابت في النادي، ولن يواجه أي مشكلة في البقاء وبذل قصارى جهده، إنه مدرب رائع وقد أثبت ذلك".

وتابع: "إيقاف مبابي؟ لقد توقف، أليس كذلك؟ إذا لم يسجل في ثلاث مباريات فقد توقف، حسنًا فليُبقِ الأمر على هذا النحو".

وواصل: "إذا لعب ريال مدريد بشكل جيد فسيكون من المستحيل تقريبًا التغلب عليهم، لديهم لاعبون رائعون من بين الأفضل في العالم، عليك أن تحاول منعهم من اللعب بشكل جيد وتجنب ارتكاب أي أخطاء".

وأتم مدرب أولمبياكوس: "لا يهم أي فريق سيدفع به ريال مدريد، لن يسهلوا علينا الأمور وعلينا الفوز، علينا أن نكون في كامل تركيزنا طوال التسعين دقيقة، وأن نستغل فرصنا، وأن نفعل ما نراه صحيحًا".

