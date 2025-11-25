تذوق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي، أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا منذ 6 سنوات.

وحقق بنفيكا الفوز على أياكس الهولندي (2-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر هذا هو الانتصار الأول لبنفيكا في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الفوز الأول منذ 2019

حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز على أياكس (2-0).

ويعود آخر انتصار لمورينيو في دوري أبطال أوروبا مع توتنهام هوتسبر أمام أولمبياكوس في دور المجموعات يوم 26 نوفمبر 2019.

وبعد الفوز على أولمبياكوس، تعرض مورينيو لـ3 هزائم متتالية مع النادي اللندني أمام بايرن ميونخ، لايبزيج ذهابا وإيابا في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

وغاب مورينيو عن دوري أبطال أوروبا منذ ذلك الوقت، ليعود في الموسم الحالي ليشارك في البطولة الأوروبية مع نادي بنفيكا، ولكنه تعرض لـ3 هزائم متتالية أيضاً أمام تشيلسي، نيوكاسل وباير ليفركوزن، قبل أن يحقق الانتصار الأول أمام أياكس.