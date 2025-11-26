المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كين يوجه تحذيرًا خطيرًا إلى أرسنال.. ويرد على الرحيل عن بايرن ميونخ

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:59 م 25/11/2025
هاري كين

هاري كين

أدلى هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني بتصريحات قوية، قبل مواجهة آرسنال الإنجليزي، في قمة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، غدًا الأربعاء.

ويتزين ملعب "الإمارات" لاستضافة قمة آرسنال ضد بايرن ميونخ، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

تصريحات هاري كين نجم بايرن ميونخ

وقال هاري كين خلال المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة صعبة للغاية بلا شك، إنهم يتصدرون الدوري الإنجليزي، لقد فازوا بكل مبارياتهم في دوري الأبطال، لديهم انسجام كبير كفريق، يعملون مع أرتيتا منذ فترة طويلة".

وأضاف: "انظر إلى طريقة لعب وتنظيم أرسنال وأسلوب تنفيذ الكرات الثانية، هم فريق خطير للغاية، وعلينا أن نكون قادرين على مجاراتهم في كل تلك الجوانب، علينا أن نلعب بطريقتنا، وبأسلوبنا".

وواصل: "نحاول استخدام نقاط قوتنا واسترجاع الكرة بسرعة عندما تكون بحوزتهم. ستكون مباراة بين اثنين من أفضل الفرق في أوروبا، ونتطلع لاختبار أنفسنا أمام فريق كهذا".

وتابع: "عندما كنت في توتنهام، كانت تلك المباريات دائمًا كبيرة، وكانت لحظات مهمة في ديربي شمال لندن، لكن في النهاية المباراة ليست بيني وبين أرسنال، المباراة بين بايرن ميونخ وأرسنال".

وأكمل: "نحن في حالة جيدة الآن، وأشعر أنني قادر على التسجيل ضد أي فريق، وآمل أن أفعل ذلك أيضًا غدًا، الأمر لا يعني أكثر من ذلك، أحاول مساعدة فريقي على الفوز بالمباراة غدًا".

وأشار: "طريقة لعب باريس سان جيرمان تختلف عن آرسنال، الفوز عليهم منحنا دفعة قوية، أمامنا مواجهة صعبة وخارج ملعبنا، أعتقد أننا أظهرنا، خصوصًا هذا الموسم، من خلال أسلوب لعبنا، والحماس والطاقة التي نقدمها، أننا نحاول رفع مستوانا لدرجة يجد الخصم صعوبة في مجاراتها".

وأفاد: "أعتقد أن أرسنال دفاعيًا يلعب بشكل أكثر صلابة وتنظيمًا مقارنة بباريس، وهناك الكثير من الضغط رجل لرجل والكثير من المواجهات الفردية، لذلك ستكون الأمور مختلفة قليلًا".

واستطرد: "بالنسبة لي، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سيعني الكثير، سيكون أمرًا رائعًا أن أضيفه إلى مسيرتي، أعتقد أننا نذهب هذا العام كأحد المرشحين للفوز باللقب بالتأكيد، لقد تعلمنا الكثير من الموسم الماضي".

ونوه: "تطورنا في بعض المباريات فيما يتعلق بأسلوب الضغط، وأن نكون عدوانيين أو مكشوفين دفاعيًا. وأظن أن الجميع لاحظ هذا التطور خلال آخر ثمانية أو تسعة أشهر".

ولفت: "أتابع الدوري الإنجليزي، أرسنال قدّم أداءً جيدًا حتى الآن. لقد استعددنا بشكل طبيعي لأرسنال. أفضل شيء هو ألا نمنحهم كرات ثابتة، وأن نسيطر على المباراة – ويجب علينا أيضًا أن ندافع بشكل أفضل في الكرات الثابتة مقارنة بما قدمناه مؤخرًا".

وكشف: "لدي رأي كبير في كومباني وفي طريقة تعامله معنا كلاعبين، وطريقة تدريبنا، وعملنا، وكيف نخوض المباريات، إنه قدوة للفريق، لقد استخرج أفضل ما لدي. هذه الجرأة في الضغط العالي، وعدم الخوف من المواجهات الفردية، بهذه العقلية والهيمنة منحنا جميعًا ثقة كبيرة".

وأكد: "كان الإنتقال إلى بايرن ميونخ أحد أفضل القرارات في حياتي، لقد استمتعت بكل لحظة، في الدوري الجديد، ليالي الأبطال، البوندسليجا، والثقافات المختلفة، كل ذلك ساعدني على التطور والتحسن".

واختتم: "أنا منفتح على البقاء لفترة أطول في بايرن ميونخ، نحن أحد أفضل الفرق في أوروبا، ولا أريد أريد الانتقال إلى أي فريق آخر، ما زال لدي 18 شهرًا في عقدي، أنا سعيد هنا وسوف نجري مناقشات حول عقد جديد محتمل في الأشهر المقبلة".

مباراة أرسنال القادمة
دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ آرسنال هاري كين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg