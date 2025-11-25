أكدت تقارير أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، سيتواجد خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

جاهزية ديمبيلي

ذكرت قناة "RMC Sport" الفرنسية أن عثمان ديمبيلي جاهز للمشاركة مع باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، أمام توتنهام في دور أبطال أوروبا.

ورجحت القناة أن يتواجد ديمبيلي على مقاعد البدلاء أمام توتنهام، على أن يشارك اللاعب وفقًا لرؤية المدرب لويس إنريكي، الفنية أثناء المباراة.

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما أبعد اللاعب عن الملاعب منذ تلك المواجهة.

وكشفت القناة الفرنسية، عن التشكيل المحتمل لباريس سان جيرمان أمام توتنهام، والذي قد يكون على النحو التالي: شوفالييه، زاير-إيميري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز، رويز، فيتينا، نيفيس، كفاراتسكاليا، لي، باركولا.