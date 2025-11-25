المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقرير: جاهزية ديمبيلي للمشاركة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:43 م 25/11/2025
ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

أكدت تقارير أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، سيتواجد خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

جاهزية ديمبيلي

ذكرت قناة "RMC Sport" الفرنسية أن عثمان ديمبيلي جاهز للمشاركة مع باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، أمام توتنهام في دور أبطال أوروبا.

ورجحت القناة أن يتواجد ديمبيلي على مقاعد البدلاء أمام توتنهام، على أن يشارك اللاعب وفقًا لرؤية المدرب لويس إنريكي، الفنية أثناء المباراة.

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما أبعد اللاعب عن الملاعب منذ تلك المواجهة.

وكشفت القناة الفرنسية، عن التشكيل المحتمل لباريس سان جيرمان أمام توتنهام، والذي قد يكون على النحو التالي: شوفالييه، زاير-إيميري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز، رويز، فيتينا، نيفيس، كفاراتسكاليا، لي، باركولا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا توتنهام باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي

