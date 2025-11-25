المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

بمشاركة عمر مرموش.. مانشستر سيتي يخسر أمام باير ليفركوزن بثنائية في أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:54 م 25/11/2025
سيتي وباير

سيتي يخسر من ليفركوزن

تعرض فريق مانشستر سيتي لخسارة مؤلمة أمام مضيفه باير ليفركوزن بهدفين دون رد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي للسيتي للمرة الأولى هذا الموسم في دوري الأبطال، بعد غيابه عن الشماركة كأساسي في المباريات الرسمية منذ ظهوره أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو يوم 29 أكتوبر الماضي.

وتمثل هذه المشاركة الرابعة له مع السيتي في مختلف البطولات بعد أن شارك أساسياً أمام توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي وكاراباو مع سوانزي.

أحداث المباراة

بدأ السيتي المباراة بمحاولات مبكرة للسيطرة على اللعب، حيث سدد ناثان آكي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، تصدى لها حارس باير ليفركوزن ببراعة.

استمر الفريق الإنجليزي في الضغط والاستحواذ، لكن الدقيقة 23 شهدت هدفًا مفاجئًا لباير ليفركوزن، بعد عرضية من الجهة اليمنى حولها أليخاندرو جريمالدو بتسديدة صاروخية على يسار الحارس جيمس ترافورد معلنًا عن الهدف الأول.

حاول السيتي بعد ذلك إدراك التعادل، وواجهت محاولاته تسديدات مرت فوق العارضة أو تصديات حارس الفريق الألماني، مثل محاولة أوسكار بوب في الدقيقة 42.

مع انطلاق الشوط الثاني، عزز باير ليفركوزن تقدمه في الدقيقة 54 بعد رأسية قوية من باتريك شيك إثر عرضية من الجهة اليسرى، مانحًا فريقه الهدف الثاني.

حاول مانشستر سيتي تقليص الفارق، وأجرى مدربه بيب جوارديولا تبديلين بإشراك هالاند وريان شرقي بدلًا من عمر مرموش وخوسانوف في الدقيقة 65، لكن الهجمات السيتي لم تؤتِ ثمارها، حيث ارتفعت كرة هالاند فوق العارضة في الدقيقة 73 وتصدى الحارس لتسديدة رائعة لريان شرقي بعد ركلة حرة في الدقيقة 84.

انتهت المباراة بخسارة السيتي بهدفين دون رد، ليواجه الفريق الإنجليزي تحديات كبيرة في سعيه للتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر رموش

