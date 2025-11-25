شارك الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه مانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة باير ليفركوزن مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لمرموش منذ ظهوره أساسيًا أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو يوم 29 أكتوبر الماضي، فيما تمثل المرة الرابعة له في مختلف البطولات مع السيتي بعد مشاركته أمام توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي وكاراباو مع سوانزي.

ماذا قدم مرموش أمام ليفركوزن؟

- دقائق اللعب: شارك أساسيًا خاض 65 دقيقة في اللقاء.

- الأهداف والتسديدات: لم يسجل أي هدف، ولم يوجه أي تسديدة نحو المرمى أو على الأقل تم اعتراضها.

- التمريرات: أتم 7 تمريرات صحيحة من أصل 9 بنسبة نجاح 78%، منها 6 تمريرات دقيقة في نصف ملعب المنافس بنسبة 75%.

- المسات: لمس الكرة 18 مرة، منها 3 لمسات غير ناجحة، وسجل مراوغة ناجحة واحدة.

- الاستحواذ والمواجهات: فقد الفريق الكرة 7 مرات، وفاز في 2 من 4 مواجهات أرضية، وواحدة من مواجهة هوائية.

- الأخطاء: ارتكب خطأ واحد ولم يشارك في تدخلات أو تشتيتات دفاعية مباشرة.



