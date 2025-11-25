المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليلة سوداء لبرشلونة في ستامفورد بريدج أمام تشيلسي.. خسارة وثلاثة أهداف ملغاة وطرد أراوخو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:57 م 25/11/2025 تعديل في 26/11/2025
برشلونة

برشلونة وتشيلسي

تعرّض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل الأهداف:

تقدّم تشيلسي بالهدف الأول بعدما سجّل مدافع برشلونة جول كوندي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي إستيفاو ويليان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 55.

قبل أن يختتم البديل ليام ديلاب ثلاثية البلوز عند الدقيقة 73.

أحداث المباراة:

وشهد اللقاء طرد المدافع الأورجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 44 بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

كما ألغى الحكم ثلاثة أهداف لصالح تشيلسي، أحدها بسبب لمسة يد وهدفان بداعي التسلل.

ترتيب الفريقين:

رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط صاعدًا إلى المركز الرابع مؤقتًا، في انتظار نتائج مباريات الغد.

أما برشلونة، فتجمّد رصيده عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

هزيمة تُعقد موقف برشلونة في سباق التأهل وتضع الفريق تحت ضغط كبير قبل الجولة الأخيرة.

برشلونة تشيلسي

