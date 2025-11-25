انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت في العاشرة من مساء يوم الأربعاء، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت مباراتي نابولي الإيطالي أمام كاراباج الأذربيجاني، وبروسيا دورتموند الألماني أمام فياريال الإسباني، غزارة تهديفية واضحة وهو ما عكس حجم الإثارة في المواجهتين.

نابولي أمام كاراباج

حسم نادي نابولي نفوقه أمام نظيره كاراباج بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دوري أبطال أوروبا.

ونجح سكوت ماكتومناي، لاعب نابولي، في التسجيل لفريقه أمام كاراباج بحلول الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بينما أحرز ماركو يانكوفيتش لاعب الفريق الأذربيجاني، الهدف الثاني للبارثينوبين بالدقيقة 72 بالخطأ في مرماه.

ورفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، بينما ظل كاراباج عند العدد نفسه من النقاط محتلًا المرتبة الـ16.

بروسيا دورتموند أمام فياريال

حقق نادي بروسيا دورتموند فوزًا عريضًا أمام فياريال برباعية، في المباراة التي جرت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بروسيا دورتموند سيرهو جيراسي (هدفان) وكريم أديمي وسفينسون، خلال الدقائق 45+2 و54 و58 و90+5، وتلقى خوان فويث لاعب فياريال بطاقة حمراء بالدقيقة 52.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما ظل فياريال عند نقطة واحدة مستقرًا بالمرتبة الـ33.