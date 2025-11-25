المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. بروسيا دورتموند يمطر شباك فياريال.. ونابولي يعبر كاراباج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:03 ص 26/11/2025
بروسيا

فريق بروسيا دورتموند

انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت في العاشرة من مساء يوم الأربعاء، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت مباراتي نابولي الإيطالي أمام كاراباج الأذربيجاني، وبروسيا دورتموند الألماني أمام فياريال الإسباني، غزارة تهديفية واضحة وهو ما عكس حجم الإثارة في المواجهتين.

نابولي أمام كاراباج

حسم نادي نابولي نفوقه أمام نظيره كاراباج بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دوري أبطال أوروبا.

ونجح سكوت ماكتومناي، لاعب نابولي، في التسجيل لفريقه أمام كاراباج بحلول الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بينما أحرز ماركو يانكوفيتش لاعب الفريق الأذربيجاني، الهدف الثاني للبارثينوبين بالدقيقة 72 بالخطأ في مرماه.

ورفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، بينما ظل كاراباج عند العدد نفسه من النقاط محتلًا المرتبة الـ16.

بروسيا دورتموند أمام فياريال

حقق نادي بروسيا دورتموند فوزًا عريضًا أمام فياريال برباعية، في المباراة التي جرت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بروسيا دورتموند سيرهو جيراسي (هدفان) وكريم أديمي وسفينسون، خلال الدقائق 45+2 و54 و58 و90+5، وتلقى خوان فويث لاعب فياريال بطاقة حمراء بالدقيقة 52.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما ظل فياريال عند نقطة واحدة مستقرًا بالمرتبة الـ33.

دوري أبطال أوروبا فياريال بروسيا دورتموند نابولي كاراباج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg