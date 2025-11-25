المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا.. أوباميانج ينعش مارسيليا.. ويوفنتوس يتخطى جليمت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:17 ص 26/11/2025
أوباميانج

أوباميانج لاعب مارسيليا

انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت في العاشرة من مساء يوم الأربعاء، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت مباريات مارسيليا أمام نيوكاسل، وجليمت أمام يوفنتوس، وسلافيا براج أمام أتلتيكو بلباو، إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

مارسيليا أمام نيوكاسل

حسم فريق مارسيليا تفوقه على نظيره نيوكاسل بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح هارفي بارنيس التسجيل لصالح نيوكاسل، في الدقيقة 6 من عمر المباراة، بينما أعاد أوباميانج فريقه مارسيليا للقاء بتسجيله هدفين في الدقيقتين 46 و50.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 6 نقاط مستقرًا في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة التاسعة في المرتبة الثامنة.

جليمت أمام يوفنتوس

تفوق فريق يوفنتوس على نظيره جليمت بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف جليمت، أول بلومبرج وسوندر برونستاد فيت، في الدقيقتين 27 و87 على الترتيب.

وسجل ثلاثية يوفنتوس أمام جليمت، لويس أوبيندا ووستون مكيني وجوناثان ديفيد، خلال الدقائق 48 و59 و90+1.

ووصل رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط ليستقر الفريق في المركز الـ21، بينما ظل جليمت عند النقطة الثانية متواجدًا في المرتبة الـ31.

سلافيا براج أمام أتلتيك بلباو

فرض التعادل السلبي نفسه بدون أهداف، على المباراة التي جمعت بين سلافيا براج وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووصل رصيد سلافيا براج إلى 3 نقاط، بينما ارتفعت نقاط أتلتيك بلباو إلى 4 نقاط مستقرًا في المرتبة الـ28.

