كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
جوارديولا: أتحمل مسؤولية خسارة مانشستر سيتي.. وعلينا مواصلة القتال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:32 ص 26/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن خسارة فريقه أمام باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق مانشستر سيتي في فخ الهزيمة أمام نظيره باير ليفركوزن بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

تصريحات جوارديولا

استهل بيب جوارديولا، تصريحاته التي أدلى بها عبر شبكة "TNT"، قائلًا: "لقد كانوا جيدين، وبشكل عام، كما تعلمون، قدمنا نحن أيضًا أشياء جيدة جدًا، كانت لدينا فرص، ويمكنني القول إننا حصلنا على فرص أكثر منهم، لكنها كانت نصف فرص".

وأضاف: "لم يكن الأداء الذي توقعناه، وربما عليّ أن أتحمّل المسؤولية الكاملة ومع ذلك، ما زلت أعتقد أن اللاعبين الذين بدأوا المباراة لاعبون استثنائيون، لكننا افتقدنا شيئًا نحتاجه في أعلى مستوى كانت فرصة رائعة، والآن علينا أن نقاتل في المباريات المقبلة".

وواصل جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "إذا فزنا، لم يكن ليكون هناك أي مشكلة، لذا أتقبل أن الأمر ربما كان كثيرًا، لكن عندما نلعب كل يومين أو ثلاثة أو أربعة، لكن ربما كان الأمر زائدًا عن الحد، بالنظر إلى النتيجة".

وزاد: "لا يمكننا أن نجعل هالاند يلعب 95 دقيقة كل مرة، لكن ما فعلته كان كثيرًا، إنها أول مرة في حياتي أفعل ذلك، وقد كان الأمر أكثر من اللازم".

وأتم جوارديولا حديثه: "نحن على أرضنا، وفي وضع جيد في دوري الأبطال، فلنحاول، ولا تزال أمامنا ثلاث مباريات في دوري الأبطال، وسنرى ما سيحدث".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي باير ليفركوزن

