تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتختتم اليوم مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام عدة مباريات من العيار الثقيل أبرزها لقاء صدام أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني.

كذلك يُسدل الستار على ملحق تصفيات بطولة كأس العرب 2025، بإقامة 4 مباريات تجمع منتخبات عمان مع الصومال، والبحرين ضد جيبوتي، واليمن أمام جزر القمر، ولبنان مع السودان.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس العرب

عمان × الصومال - 3 عصرا - بي إن سبورتس المفتوحة

البحرين × جيبوتي - 3 عصرا - بي إن سبورتس إكسترا 1

اليمن × جزر القمر - 6 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

لبنان × السودان - 6 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10 مساء - بي إن سبورتس HD5

أرسنال الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني - 10 مساء - بي إن سبورتس HD2

باريس سان جيرمان الفرنسي × توتنهام الإنجليزي - 10 مساء - بي إن سبورتس HD1

ليفربول الإنجليزي × أيندهوفن الهولندي - 10 مساء - بي إن سبورتس HD4

أولمبياكوس اليوناني × ريال مدريد الإسباني - 10 مساء - بي إن سبورتس HD3

