المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. ختام جولة دوري الأبطال.. وملحق كأس العرب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:59 ص 26/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتختتم اليوم مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام عدة مباريات من العيار الثقيل أبرزها لقاء صدام أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني.

كذلك يُسدل الستار على ملحق تصفيات بطولة كأس العرب 2025، بإقامة 4 مباريات تجمع منتخبات عمان مع الصومال، والبحرين ضد جيبوتي، واليمن أمام جزر القمر، ولبنان مع السودان.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس العرب

عمان × الصومال - 3 عصرا - بي إن سبورتس المفتوحة

البحرين × جيبوتي - 3 عصرا - بي إن سبورتس إكسترا 1

اليمن × جزر القمر - 6 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

لبنان × السودان - 6 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10 مساء - بي إن سبورتس HD5

أرسنال الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني - 10 مساء - بي إن سبورتس HD2

باريس سان جيرمان الفرنسي × توتنهام الإنجليزي - 10 مساء - بي إن سبورتس HD1

ليفربول الإنجليزي × أيندهوفن الهولندي - 10 مساء - بي إن سبورتس HD4

أولمبياكوس اليوناني × ريال مدريد الإسباني - 10 مساء - بي إن سبورتس HD3

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا كأس العرب مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg