المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:03 ص 26/11/2025
ليفربول

ليفربول

يستعد ليفربول الإنجليزي لمواجهة قوية أمام ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2026، في لقاء مهم لكلا الفريقين قبل الجولة الختامية.

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 4، بصوت المعلق عصام الشوالي، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ليفربول، بقيادة الهولندي آرني سلوت، يدخل اللقاء بطموح تحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في ترتيب مرحلة الدوري الذي يحتل خلاله المركز العاشر ومصالحة الجماهير بعد تعثره الأخير محليًا، بينما يسعى آيندهوفن للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للدور التالي.

دوري أبطال أوروبا ليفربول أيندهوفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg