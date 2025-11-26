يستعد ليفربول الإنجليزي لمواجهة قوية أمام ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2026، في لقاء مهم لكلا الفريقين قبل الجولة الختامية.

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 4، بصوت المعلق عصام الشوالي، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ليفربول، بقيادة الهولندي آرني سلوت، يدخل اللقاء بطموح تحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في ترتيب مرحلة الدوري الذي يحتل خلاله المركز العاشر ومصالحة الجماهير بعد تعثره الأخير محليًا، بينما يسعى آيندهوفن للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للدور التالي.