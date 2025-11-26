المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:09 ص 26/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

استقر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره أيندهوفن، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يقع أيندهوفن في المركز الـ23 برصيد 5 نقاط.

صلاح أساسياً

من المتوقع أن يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز أمام أيندهوفن.

وسيُجري سلوت 3 تغييرات عن مباراة نوتينجهام فورست الماضية، حيث سيدفع بجو جوميز في مركز الظهير الأيمن، وسيتولى دومينيك سوبوسلاي دور فلوريان فيرتز في المثلث الهجومي لخط الوسط.

وسيتواجد أندرو روبيرتسون في مركز الظهير الأيسر بدلاً من ميلوش كيركيز، وسيلعب هوجو إيكيتيكي بدلاً من ألكسندر إيزاك.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح أيندهوفن

